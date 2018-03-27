Россия испытывает в Донбассе свое новейшее оружие и тактику, применяя технику для создания радиоэлектронных помех для связи.

Боевики активно используют против ВСУ средства радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), информирует svodka.net.

По информации аналитического отдела ГИ «Правое Дело», на территории оккупированных районов Луганской области идет испытания новейшей разработки российского ВПК РЭБ «Инфауна». Комплекс радиоразведки (РЭБ) и радиоэлектронного подавления «Инфауна» создан для защиты любых видов военной техники и личного состава от минно-взрывных устройств с радиовзрывателем, выявления и подавления средств оптической и радиосвязи.

Отличительной особенностью комплекса является применение новейших решений в части широкодиапазонным, высокоскоростной радиоразведки и средств, обеспечивающих повышенный радиус защиты от радиоуправляемых минно-взрывных устройств.

Недавно была обнародована информация аналитического отдела ГИ «Правое дело», о тестировании комплекса в условиях реальных боевых действий на Востоке Украины.

Читайте: Новости Украины: «ДНР» выдвинула новые обвинения в адрес украинских защитников

svodka.net/

Стоит отметить, что 8 июня 2015 года, заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко в ходе заседания межпарламентского совета «Украина-НАТО» подтвердил информацию о присутствии на Донбассе российских комплексов радиоэлектронной борьбы «Ртуть», которую аналитический отдел ГИ » Правое Дело «обнародовал еще 14 декабря 2014 года.

9 июля 2015 была обнародована информация аналитического отдела ГИ «Правое Дело» по применению русскими в тестовом режиме автоматизированной станции помех Р-330Ж «Житель».

Читайте: Россия прокомментировала высылку своих дипломатов из Украины

Станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для решения следующих задач: выявление, пеленгование и радиоподавление мобильных станций систем подвижной спутниковой связи Инмарсат и Иридиум, выявления, пеленгования и радиоподавления базовых станций систем сотовой связи стандарта GSM 1900; радиоподавление навигационной аппаратуры потребителей систем спутниковой связи NAVSTAR (GPS).

20 октября 2016 европейские дипломаты обратились к делегации РФ с требованием объяснить присутствие Р-330Ж «Житель», что блокирует связь на подконтрольных сепаратистам территориях восточной Украины согласно наблюдениям СММ.

Фактически, Россия превратила Донбасс на испытательный полигон для своего новейшего вооружения и отработанных тактик ведения боя.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира