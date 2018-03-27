Украинские суды катастрофически не справляются со сроками и не успевают выдавать разрешения на захоронение умерших из-за действия нового Уголовно-процессуального кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Согласно данным пресс-службы, анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует о том, что в течение десяти дней в Украине суды рассмотрели только около 60% ходатайств от следователей Нацполиции о проведении экспертиз.

"У нас за эти десять дней зафиксировано 7782 фактов смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не проблематично. В Единый список досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно тут у нас кое-какие затруднения", - заявил заместитель главы Нацполиции, начальник Главного следственного управления Виталий Невгад.

Он утверждает, что от судов в течение суток было получено 794 разрешения на выдачу тел для захоронения (это 41% от общего числа поданных ходатайств), в течение двух суток - 753 (39%), на третьи же сутки было выдано 259 разрешений (13%). Кроме того, более чем 120 разрешений, или 6,5% от общего количества, были получены спустя четверо суток.

"...Количество ходатайств в судах с каждым днем будет возрастать", - сказал Невгад.

Также он сообщил, что в его управлении уже была создана рабочая группа для анализа работы следственных подразделений с того времени, как начал действовать измененный УПК, то есть с 15 марта.

Заместитель главы Нацполиции также подчеркнул необходимость немедленного проведения встреч с представителями судов и прокуратуры на местах для срочного решения проблемы.

Напомним, в Верховной Раде приняли законопроект, частично изменяющий новый УПК, который должен облегчить работу следователей.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко еще до того, как исправленный Уголовно-процессуальный кодекс вступил в силу, заявлял, что внесенные поправки создадут кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины и называл три существенных проблемы.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Конституционный суд Украины принял решение о признании налогообложения пенсий неконституционным.

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