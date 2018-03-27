В российском Кемерово в ходе митинга в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" вице-губернатор Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у жителей города. Видеозапись телеканал RT опубликовал в YouTube. "Все виновные в этой трагедии будут наказаны. Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми", – заявил он. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Цивилев: Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию Скриншот: RT на русском / YouTube До этого во время митинга Цивилев обвинил в попытке пиара Игоря Вострикова, который потерял в трагедии жену, сестру и троих детей.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.видео Видео: RT на русском / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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