Всего через несколько дней неуправляемая китайская станция «Тяньгун-1» упадет на Землю. По состоянию на 27 марта высота перигея орбиты станции снизилась до 197 км. Согласно последним прогнозам, вероятнее только «Тяньгун-1» войдет в земную атмосферу 1 или 2 апреля. В настоящее время сразу несколько групп наблюдателей следит за изменением орбиты «Тяньгун-1». Среди них и команда Института высокочастотной физики и радиолокационной техники Фраунгофера. Недавно исследователи радарные изображение обреченной станции. Они были получены с помощью комплекса TIRA (Tracking and Imaging Radar).

Это один из самых мощных радаров в мире, предназначенных для наблюдений за космическими объектами. Комплекс расположен в коммуне Вахтберг на западе Германии, его ключевым компонентом является 34-метровая параболическая антенна.

Изображения TIRA позволяют рассмотреть форму станции. «Тяньгун-1» состоит из лабораторного и бытового отсека. Последний оснащен парой панелей солнечных батарей. Общая длина станции составляет 10,4 м, диаметр корпуса (без учета солнечных панелей) — 3,4 м, начальная масса — 8,5 т. За время полета китайский космический форпост несколько раз выполнял маневры по поддержанию орбиты, скорее только, потребовавшие немалого количества топлива. Поэтому его текущая масса должна быть заметно меньше стартовой.

При входе в атмосферу от станции вначале отвалятся солнечные панели. Затем ее корпус распадется на множество обломков. Большая их часть сгорит в атмосфере, но некоторые фрагменты смогут достичь поверхности. Они выпадут где-то в районе между 43° северной и 43° южной широты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира