Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает

Отмечается, что въезд закрыли 23 россиянам, которых выдворили из Великобритании и которые причастны к разведывательным службам РФ.

"Председатель СБУ (Василий Грицак - ред.) отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - говорится в сообщении.

По словам Грицака, российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Как сообщал , СБУ направила в МИД Украины доказательные материалы о целенаправленной деятельности на убыток государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении из Украины.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.

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