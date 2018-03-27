В Москве началось рассмотрение по сути дела незаконно арестованного корреспондента Укринформа Романа Сущенко.

Ему продлили арест еще на полгода. Сейчас в работе суда объявлен перерыв до завтра, 28 марта, информирует svodka.net.

Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку в деле якобы есть совершенно секретная информация. Романа Сущенко в России обвиняют в шпионаже. Снимать или фотографировать его в зале суда запрещено. Прокуроры утверждают, что Сущенко якобы собирал секретную информацию о российской армии и росгвардии.

В Москве началось рассмотрение дела по существу незаконно арестованного корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко. Ему продлили арест еще на полгода. Сейчас в работе суда объявлен перерыв до завтра. На сколько лет хочет осудить Сущенко российская Фемида, и как оценивают ситуацию адвокаты.

«Самое главное — это продление срока содержания под стражей. Ему продлили на шесть месяцев на период процесса. Сторона обвинения начала зачитывать письменные материалы. В деле будет только два свидетеля обвинения», — рассказывает о сегодняшнем процессе адвокат журналиста Марк Фейгин.

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Адвокат уже часто предупреждал, что Сущенко грозит до 20 лет российской тюрьмы и подчеркивает, что единственный способ вернуть Романа на Родину – это обмен на кого-то из пленных россиян.

«Романа Сущенко обменяют, вернется еще в этом году, может даже и летом, на это шансы очень большие. Переговоры идут», — говорит Фейгин.

Защита не теряет оптимизма и рассчитывает, что дело будет быстро рассмотрено, Сущенко обменяют и он вернется домой.

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