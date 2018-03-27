Североатлантический альянс в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля лишило аккредитации 10 человек из постоянного представительства РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Столтенберг: Это решение не меняет политику НАТО по отношении к России Фото: ЕРА "Я сегодня аннулировал аккредитацию семи представителей российской миссии в НАТО. Я также откажу в запросе на аккредитацию трех другим", – заявил Столтенберг.Таким образом численность российской миссии при штаб-квартире НАТО сократится на треть – с 30 до 20 человек.Генсек напомнил, что такие меры приняты из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля."Наше действие отражает серьезные опасения в сфере безопасности, озвученные нашими союзниками, и является частью скоординированной международной попытки ответа на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим законным обязательствам", – подчеркнул Столтенберг.Он добавил, что это решение не меняет политику НАТО по отношении к России."НАТО по-прежнему привержено двустороннему подходу к усилению обороны и открытому диалогу, включая работу над подготовкой к следующему совету Россия – НАТО", – подчеркнул Столбенберг.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера.Затем решения о высылке дипломатов начали заявлять другие страны. На сегодняшний день уже 23 страны приняли решение выслать российских дипломатов.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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