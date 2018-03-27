Посл Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов в ответ на агрессивные действия России в мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает

Как сообщили в пресс-службе, Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

"Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов в ответ на агрессивные действия России в мире", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия по продвижению реформ в Украине, а также актуальные вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Напомним, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина принял решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

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