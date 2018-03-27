Испанская разведка следила за перемещениями бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона при помощи "жучка" в автомобиле, который политик использовал для своих поездок, и сервиса геолокации, установленного на мобильном телефоне его друга. Об этом пишет The Guardian .

Известно, что слежка началась еще до того, как Пучдемона задержали в Германии.

Испанские СМИ выяснили из источников в Национальном разведывательном центре Испании, что команда по слежению пользовалась телефоном одного из спутников Пучдемона, чтобы отслеживать его перемещения. В операции участвовали 12 агентов разведки.

Напомним, что референдум о независимости Каталонии от Испании был проведен 1 октября. После, 27 октября, Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и ввел в регионе прямое управление. Затем Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, число пострадавших во время столкновений испанской полиции и активистов на протестах в Каталониии превисило 100 человек.

Стоит отметить, что митинг был организован в поддержку бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которого задержали в Германии. В протестах приняли участие более 55 тысяч человек.

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