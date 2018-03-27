|
ГосЧС разрешили проверять школы, сады и торговые центры
|
27.03.2018 19:52
|
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины разрешили
испытывать детские сады, школы, торгово-развлекательные центры, а
также объекты и предприятия с высокой степенью риска. Госслужба по
чрезвычайным ситуациям частично выведена из-под действия моратория
на проверки малого и среднего бизнеса Фото: dsns.gov.ua По его
словам, 18 декабря 2017 правительство вынесло постановление №1104,
которым определен ряд органов, на которые не распространяется
действие закона о моратории на проверки малого и среднего бизнеса.
К ним относится и ГосЧС.Так, службе разрешено осуществлять
государственный надзор за заведениями оздоровления и отдыха детей,
учреждений дошкольного образования, общего среднего,
профессионального и специализированного образования, а также
субъектов хозяйствования с высокой степенью риска ."На сегодняшний
день все субъекты хозяйствования, их объекты в том числе и
торгово-развлекательные комплексы, которые можно отнести к высокой
степени риска, проверяются в соответствии с утвержденным летним
планом-графиком, который есть на сайте ГосЧС", – отметил
Чикригин.В ноябре 2016 Верховная Рада 235 голосами поддержала
законопроект №3153 от 18 сентября 2015 "Об особенностях
осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в
сфере хозяйственной деятельности". Таким образом, парламент продлил
запрет осуществления госорганами значительного количества плановых
проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.Мораторий на
проверки бизнеса в Украине на следующий год продлили: в декабре
2017 года депутаты проголосовали в Верховной Раде за, принимая
законопроект о бюджете-2018.Сегодня мэр Киева поручил обследовать
все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие
нормам пожарной безопасности.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира