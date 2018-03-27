Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины разрешили испытывать детские сады, школы, торгово-развлекательные центры, а также объекты и предприятия с высокой степенью риска. Госслужба по чрезвычайным ситуациям частично выведена из-под действия моратория на проверки малого и среднего бизнеса Фото: dsns.gov.ua По его словам, 18 декабря 2017 правительство вынесло постановление №1104, которым определен ряд органов, на которые не распространяется действие закона о моратории на проверки малого и среднего бизнеса. К ним относится и ГосЧС.Так, службе разрешено осуществлять государственный надзор за заведениями оздоровления и отдыха детей, учреждений дошкольного образования, общего среднего, профессионального и специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска ."На сегодняшний день все субъекты хозяйствования, их объекты в том числе и торгово-развлекательные комплексы, которые можно отнести к высокой степени риска, проверяются в соответствии с утвержденным летним планом-графиком, который есть на сайте ГосЧС", – отметил Чикригин.В ноябре 2016 Верховная Рада 235 голосами поддержала законопроект №3153 от 18 сентября 2015 "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Таким образом, парламент продлил запрет осуществления госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.Мораторий на проверки бизнеса в Украине на следующий год продлили: в декабре 2017 года депутаты проголосовали в Верховной Раде за, принимая законопроект о бюджете-2018.Сегодня мэр Киева поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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