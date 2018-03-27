В судах с каждым днем будет расти количество ходатайств о выдаче тел умерших для захоронения, заявил замглавы Нацполиции Виталий Невгад. Невгад: У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. В Единый список досудебных расследований внесено 1949 фактов Фото: npu.gov.ua Он рассказал, что в Главном следственном управлении Нацполиции создали рабочую группу, которая ежедневно анализирует работу следственных подразделений. Анализ показал, что в течение 10 дней украинские суды рассмотрели примерно 60% направленных следователями ходатайств о проведении экспертиз."У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не является проблемой. В Единый список досудебных расследований внесено 1949 фактов. И здесь есть определенные сложности", – подчеркнул Невгад.Он рассказал, что в 1925 из 1949 случаев назначены экспертизы. По словам Невгада, 794 разрешения на выдачу тел для захоронения (41% ходатайств) суды выдали в течение суток, 753 (39%), – в течение двух суток, 259 (13%) – в течение трех суток. 120 разрешений (6,5%) выдали более чем через четверо суток после подачи ходатайств."Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе – возможность направления ходатайств в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", – заявил Невгад.3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".Нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в документ поправку 109. Она предполагает внесение изменений в ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой, срок досудебного расследования тяжких или отдельно тяжких преступлений будет ограничен шестью месяцами – от момента установления личности подозреваемого до вынесения подозрения. Сейчас максимальная длительность расследования составляет в особых случаях 15 лет. Его поправка также предусматривает, что следователи должны подавать ходатайства в суды, в пределах территориальной юрисдикции которых находится орган досудебного расследования как юридическое лицо.22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.1 марта 2018 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, иначе работа правоохранительной системы будет парализована.Он обращал внимание, что по новым нормам следственные подразделения полиции лишаются возможности обращаться в локальный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения, назначения экспертиз.15 марта Рада отклонила законопроект, отменявший действие наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса. Они вступили в силу в полночь 16 марта.22 марта парламент принял законопроект, которым разрешил следователям обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства, мер пресечения, о проведении обысков в локальный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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