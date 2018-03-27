Еврокомиссия потребовала от Facebook информацию, затронула ли утечка информации из социальной сети граждан ЕС. На ответы в Брюсселе отвели две недели.

Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой главному операционному директору Facebook Шерил Сандберг, передает Reuters. Еврочиновница заявила, что заявления руководителей Facebook, которые последовали после скандала не снизили ее беспокойство, информирует svodka.net.

«Это особенно разочаровывает, учитывая наши усилия по построению отношений, основанных на доверии с вами и вашими коллегами… теперь это доверие уменьшилось», — сказала Юрова.

По ее словам, в Еврокомиссии обеспокоены, затронул ли недавний скандал какие-либо данные граждан ЕС. И если так, то намерен ли Facebook информировать об этом власти стран Евросоюза. Кроме того, еврокомиссара интересует, может ли социальная сеть Facebook быть уверенной, что такая ситуация больше не повторится. Ответы на эти вопросы в Еврокомиссии хотят услышать в течение двух недель.

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