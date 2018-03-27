В Испании арестовали украинского хакера 34-летнего Дениса К., которого подозревают в краже минимум 1 млрд из банков, передает со ссылкой на .

Его считают "мозгом" преступной группировки, которая атаковала компьютерные сети банков вирусами. По данным Европола, группа действовала с 2013 года и от ее деятельности пострадала более сотни банков в 40 краинахе. Деньги изымались из-за вмешательства в банковские переводы и работу банкоматов, сообщает ВВС.

Хакера задержали в результате расследования, в котором принимали участие Европол, ФБР, испанская полиция, правоохранители стран Восточной Европы и Тайваня.

Кроме задержанного, в группировке участвовали еще два украинца и россиянин, сообщает El Mundo.

"Им удалось получить доступ, например, ко всем банкам России", - прокомментировал министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо.

Денис К. якобы сначала сотрудничал с "русской мафией", но затем поссорился с ней. Украинский хакер считал себя "Робин Гудом", который ворует деньги не в людей, а в "плохих парней" - банков. В Испании он успел купить дом, где проживал с дочкой и женой, два дорогих автомобиля и драгоценности.

Комиссар отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Испании Рафаэль Перес рассказал DW, что обнаружено уже 15 сообщников Дениса К. Половину полученной суммы они высылали "мозга" группировки. Хакер отдавал предпочтение российским банкам, поскольку их системы защиты часто является "устаревшими и относительно легко поддаются взлому".

Киевская киберполиция вместе со следователями задержала 30-летнего жителя столицы, причастного к разработке вирусов, кибершпионаже и продажи персональных данных граждан со только мира. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Также хакер сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовали для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего полного контроля над ними.

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