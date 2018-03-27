“Россия готова. НАТО точно нет! О, у них есть цифры, и они думают, что они сильны. Но истина заключается в том, что эти карлики НАТО даже понятия не имеют о том, что им предстоит, что уничтожит их, когда русские пойдут на войну, эти маленькие государства НАТО даже не успеют понять, что с ними произошло”.

: Честно говоря, я испуган, удивлен и даже смущен. Я родился в Швейцарии, большую часть своей жизни я прожил там, я также посетил большую часть Европы, и я живу в США уже более 20 лет. Но в моих самых страшных кошмарах я не мог вообразить, что Запад опустится так низко, как теперь.

Я имею в виду, да, я знаю о фальшивых флагах, коррупции, колониальных войнах, лжи НАТО, о полном подчинении восточно-европейцев и т. д. Я писал об этом много раз. Но какими-бы несовершенными они ни были, и это очень мягко сказано, я помню Гельмута Шмидта, Мэгги Тэтчер, Рейгана, Миттерана, даже Ширака! Во время холодной войны Запад едва ли был рыцарем в белых сияющих доспехах, но все же – верховенство закона имело значение, поскольку оно имело хотя какую-то степень критического мышления.

Теперь мне очень стыдно за Запад. И я очень, очень боюсь.

Все, что я вижу сегодня, – это покорное стадо, которое ведут настоящие, добросовестные психопаты (в клиническом смысле этого слова)

И это не самое страшное.

Самое страшное, это глухое молчание, когда все просто отводят взгляд, делая вид, что это «не мое дело» или, что еще хуже, на самом деле серьезно воспринимает все это гротескное зрелище. Что (ругательство удалено) случилось с вами?! Вы все превратились в зомби?! ОЧНИТЕСЬ!!!!!!!

Позвольте мне тщательно взвесить здесь мои слова и сказать вам грубую правда.

После переворота устроенного Неоконами, Запад сейчас находится на том же уровне, что и нацистская Германия, примерно, в середине 1930-х годов.

О, конечно, идеология отличается, назначенный козел отпущения тоже. Но мышление * точно * одинаково.

Те же самые причины приводят к тем же последствиям. Но на этот раз оружие есть с обеих сторон.

Итак, теперь у нас есть эта трогательная демонстрация «западной солидарности» не с Великобританией или британским народом, а с Лондонским Сити. Теперь не так трогательно?

Позвольте мне спросить вас об этом: какова была главная черта британской политики в отношении Европы, скажем, со времен средневековья?

Правильно: начинать войны в Европе.

И на этот раз, вы думаете, что все будет по-другому?

Фраза: «Лучшим прогнозом будущего поведения, является прошлое поведение», думаете не относится к Великобритании?!

Позвольте мне сказать вам следующее: когда Наполеон и Гитлер напали на Россию, она переживала глубокие кризисы и была объективно слаба (действительно!). В обоих случаях российское общество было глубоко разорвано внутренними противоречиями, и время для нападения было идеальным.

Не сегодня.

Поэтому я задаю этот простой вопрос: действительно ли вы хотите идти на войну против полностью единой ядерной России?

Вы думаете, что это гипербола?

Подумайте еще раз.

Правда в том, что сегодняшняя ситуация намного хуже, чем Карибский кризис. Во-первых, во время Карибского кризиса с обеих сторон были рациональные люди. Сегодня в США нет НИ ОДНОГО РАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ВО ВЛАСТИ. Ни ОДНОГО! Во-вторых, во время Карибского кризиса все знали о кризисе, вся планета чувствовала, что мы стоим на краю пропасти.

Сегодня никто, кажется, не осознает, что мы собираемся начать войну, вероятно, термоядерную войну, где жертвы будут исчисляться сотнями миллионов.

А все из-за чего?

Потому что люди Запада признали, а может даже не знают, что ими управляет уродливая банда невежественных, наглых психопатов.

По крайней мере, создавшаяся ситуация показывает именно это:

Представительная демократия не работает.

Верховенство закона распространяется только на слабых и бедных.

Западные ценности теперь сводятся к грустной шутке.

Капитализм нуждается в войне и мировой гегемонии, чтобы выжить.

АнглоСионистская империя вот-вот рухнет, единственный открытый вопрос – как и какой ценой.

Сейчас они выдворяют российских дипломатов в массовом порядке, и они чувствуют себя очень сильными и мужественными. Польские и украинские политики переживают поистине исторический всплеск мужества и уверенности в себе! (скрывая, как они это делают, за англо огневой мощью)

Правда заключается в том, что это только вершина гораздо большего айсберга. В реальности, важно провести консультации на уровне экспертов, которые так необходимы между ядерными сверхдержавами, которые давно прекратились. Мы скатились до телефонных звонков на верхнем уровне. Такие вещи случаются только когда две стороны готовятся к войне.

Уже много месяцев Россия и НАТО готовятся к войне в Европе. И Россия готова. НАТО, уверен, что нет! О, у них есть цифры, и они думают, что они сильны. Но истина заключается в том, что эти карлики НАТО даже понятия не имеют о том, что им предстоит, что уничтожит их, когда русские пойдут на войну, эти маленькие государства НАТО даже не успеют понять, что с ними происходит. Очень быстро реальные действия перенесутся в США и Россию. Поэтому любой конфликт будет идти очень быстро. И, впервые в истории, США будет очень, очень тяжело, не только в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии, но и на континентальной части США.

Я родился на западе в русской семье военного, и всю жизнь изучал русские и советские военные дела. Я могу полностью пообещать вам это, пожалуйста, не сомневайтесь в этом ни секунды: Россия не отступит и, если ее загнать в угол, она уничтожит всю вашу цивилизацию. Русские действительно не хотят войны, они боятся ее (как и должны!) И они сделают все, чтобы избежать этого. Но если ее атаковать, то ожидайте ответа от абсолютно разрушительного насилия. Не верите мне, поверьте Путину, который ясно сказал это сам и кого, по крайней мере по этому вопросу, поддерживает около 95% населения. Достаточно вспомнить историю, от Крестовых походов до нацистского вторжения в Советский Союз, чтобы понять, что русские не потерпят еще одной атаки с западного направления. Опять же, пожалуйста, поразмыслите очень внимательно над словами Путина: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»

Все это для чего? У США и России нет никаких объективных причин делать что-то, кроме как сотрудничать (русские совершенно сбиты с толку тем, что лидеры США, похоже, совершенно не обращают внимания на этот простой факт). Хорошо, у Сити Лондона есть много причин, чтобы Россия ушла и молчала. Поскольку Гэвин Уильямсон, маленький соевый мальчик, отвечающий за «оборону» в Великобритании, так элегантно выразился, Россия должна «уйти и заткнуться». Право. Позвольте мне сказать вам – этого не произойдет! Британия будет превращена в кучу радиоактивного пепла задолго до того, как русский уйдет или замолкнет. Это просто факт.

Что меня озадачивает, так это: действительно ли американские лидеры хотят потерять свою страну из-за небольшой противной клики надменных британских напыщенных ослов, которые думают, что они все еще Империя? Вы просто посмотрите на Боруха Джонсона, Терезу Мэй и Гэвина Уильямсона? Вы действительно готовы умереть в защиту интересов этих дегенератов?!

Я этого не понимаю, и никто в России этого не понимает.

Да, я знаю, все, что они сделали, это изгнали некоторых дипломатов. И русские сделают то же самое. Ну и что? Но в этом нет смысла!

СМОТРИТЕ НЕ ТУДА, ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ, А ТУДА, КУДА МЫ ИДЕМ

Вы можете получить 200000 анти-пистолетных лайков (вздохов) протестующих в DC, но ни одного о ядерной войне?!

Что с вами случилось люди?!

Что случилось с Западом, где я родился в 1963 году?

Боже мой, разве это конец всему?

Неужели я единственный, кто видит, что это крушение поезда в замедленной съемке, который висит уже над пропастью?

Если вы можете, пожалуйста, приведите аргумент если еще есть надежда.

Сейчас я ее не вижу.

The Saker

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