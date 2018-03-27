По информации Украинской правды, на закрытом судебном заседании по делу экс-главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана допросили военных, которым он якобы предлагал принять участие в совершении теракта. По данным следствия, Рубан и Савченко готовили теракт Фото: hromadske.ua Он предположил, что следствие пошло на это, чтобы не вызывать этих свидетелей на суд по существу.В Едином государственном реестре судебных решений опубликовано решение Печерского райсуда Киева от 14 марта, которым суд разрешил тайный допрос свидетеля по делу о терроризме. Отмечается, что следователем "доказано наличие реальной угрозы жизни и здоровью свидетеля, что может сделать невозможным его допрос в суде или повлиять на полноту или достоверность его показаний". Имя этого человека не указано. Подчеркивается, что все его анкетные данные изменены.По информации "Украинской правды", на закрытом заседании допросили военных 8-го полка спецназначения Вооруженных сил Украины. По данным следствия, Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко предложили им принять участие в совершении теракта. Военные якобы обратились в Службу безопасности Украины и помогли правоохранителям разоблачить злоумышленников. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в деле фигурируют офицеры Захарченков, Березень, Лещ и Кит.Рубана задержали 8 марта 2018 года. Савченко – 22 марта. Они находятся под арестом.Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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