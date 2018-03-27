Исследователи из Гамбурга сообщили, что они провели тесты, которые доказали, что видеоигры не опасны для психики человека, как это считалось ранее.

Влияние на взрослого человека видеоигры почти неоказывают. Взрослые любители видеоигр не попадают под влияние присутствующей в них жестокости, информирует svodka.net.

Ранее считалось, что видеоигры могут влиять на психику человека, сказываясь на агрессивности человека, делая его более агрессивным. Однако в случае, если личность человека сформирована, то видеоигры уже не так влияют, никакого серьезного воздействия они не могут оказать на психику. Это связано с тем, что психика взрослого человека уже воспринимает игру объективно, не как реальность, а как развлечение в выдуманном мире.

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Результаты исследования, как следует из публикаций Университетской больницы Гамбург-Эппендорф, говорят о том, что иным может быть воздействие на психику подростков и детей. В настояний момент еще только проводятся по влиянию на их поведение подобных игр. Может оказаться, что влияние на личность более молодого человека может быть иным, более серьезным.

В эксперименте приняли участие почти сто взрослых, которые активно играли в компьютерные игры, а после этого проходили тест на агрессивность. Ни у кого из участников эксперимента уровень агрессии не повысился. Поведение геймеров контролировалось как до, так и после видеоигры. Ученые определяли состояние подопечных, заставляя выполнять различные тесты.

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