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ГосЧС разрешили проверять школы, детские сады и торговые центры
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27.03.2018 20:16
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Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины разрешили
испытывать детские сады, школы, торгово-развлекательные центры, а
также объекты и предприятия с высокой степенью риска. Госслужба по
чрезвычайным ситуациям частично выведена из-под действия моратория
на проверки малого и среднего бизнеса Фото: dsns.gov.ua По его
словам, 18 декабря 2017 года правительство вынесло постановление
№1104, которым определен ряд органов, на которые не
распространяется действие закона о моратории на проверки малого и
среднего бизнеса. К ним относится и ГСЧС.Так, службе разрешено
осуществлять государственный надзор за заведениями оздоровления и
отдыха детей, учреждениями дошкольного образования, общего
среднего, профессионального и специализированного образования, а
также субъектами хозяйствования с высокой степенью риска ."На
сегодняшний день все субъекты хозяйствования, их объекты, в том
числе и торгово-развлекательные комплексы, которые можно отнести к
высокой степени риска, проверяются в соответствии с утвержденным
летним планом-графиком, который есть на сайте ГСЧС", – отметил
Чикригин.В ноябре 2016 года Верховная Рада 235 голосами поддержала
законопроект №3153 от 18 сентября 2015 года "Об особенностях
осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в
сфере хозяйственной деятельности". Таким образом, парламент продлил
запрет осуществления госорганами значительного количества плановых
проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.Мораторий на
проверки бизнеса в Украине на следующий год продлили: в декабре
2017 года депутаты проголосовали в Верховной Раде за, принимая
законопроект о бюджете-2018.Сегодня мэр Киева поручил обследовать
все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие
нормам пожарной безопасности.
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