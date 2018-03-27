Принятие проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (№6403) в существующей редакции может привести к тому, что большая часть введенных в эксплуатацию законных жилых домов окажется в статусе незаконных. Такое мнение в комментарии высказал знаток по недвижимости Иван Кудояр.

Эксперт прокомментировал заложенную в проекте законодательную инициативу об отмене детальных планов территорий (ДПТ), которые не соответствуют действующим генпланам городов, в том числе и столичному Генплану, принятому в 2008 году. Согласно проекту закона, новые детальные планы территорий можно будет утвердить только с принятием новых генеральных планов городов, однако, например, в столице, новый генеральный план находится в стадии разработки уже 10 лет, а действующий, рассчитанный до 2020 года, большинство считает таким, что не соответствует реалиям, и следовательно на сегодня застройщики часто ориентируются на ДПТ.

Иван Кудояр считает, что до 80% введенных в эксплуатацию новостроек окажется за чертой законности. Возникает вопрос, что же тогда будет?

"Если так случится, что у нас 80% новостроек попадет в список незаконных, проблема в том, что эти же новостройки введены уже в эксплуатацию - как быть? А те которые на этапе строительства - надо получается отозвать градостроительные условия и останавливать строительство", - предполагает знаток.

Напомним, законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" (№ 6403) зарегистрирован ВР в апреле 2017 года. В ноябре 2017 года нардепы одобрили законопроект в первом чтении. Инициаторы законодательных изменений отмечают, что имеют целью упорядочить градостроительную деятельность, устранив, в частности противоречия между ДПТ и Генеральными планами.

Также законопроектом предлагается ввести новый вид документации относительно пространственного планирования на местном уровне - план объединенной территориальной общины; расширить полномочия органов местного самоуправления путем введения местных правил регулирования застройки, устанавливающих порядок регулирования застройки и другого использования территорий и объектов в населенных пунктах, на территориях объединенных территориальных общин, а также обеспечение доступа инвесторов и общественности к документации по пространственному планированию через государственный список документации относительно пространственного планирования на региональном и местном уровнях на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, архитектуры и градостроительства и ряд других новшеств.

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