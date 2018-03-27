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Додон: Высылка дипломатов - это антироссийская провокация
27.03.2018 20:20
Додон: Высылка дипломатов - это антироссийская провокация
Президент Молдовы выразил свое возмущение в связи с решением МИД выслать трех российских дипломатов
Президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку из страны российских дипломатов "антироссийской провокацией".
Додон: Высылка дипломатов - это антироссийская провокация Фото: tass.ru

"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - заявил Додон, комментируя решение МИД страны об объявлении персонами нон грата сразу трех представителей российской дипломатической миссии.

Также он подчеркнул, что Молдавии не никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими странами НАТО, а потому не может мотивировать подобные шаги блочной солидарностью.

"Хочу напомнить, что целый ряд стран - членов НАТО, такие как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия - отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше", - напомнил президент.

Ранее, Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.

Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.

11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней.

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