|Додон: Высылка дипломатов - это антироссийская провокация
|27.03.2018 20:20
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Президент Молдовы выразил свое возмущение в связи с решением МИД выслать трех российских дипломатовПрезидент Молдавии Игорь Додон назвал высылку из страны российских дипломатов "антироссийской провокацией".
Фото: tass.ru
"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - заявил Додон, комментируя решение МИД страны об объявлении персонами нон грата сразу трех представителей российской дипломатической миссии.
Также он подчеркнул, что Молдавии не никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими странами НАТО, а потому не может мотивировать подобные шаги блочной солидарностью.
"Хочу напомнить, что целый ряд стран - членов НАТО, такие как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия - отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше", - напомнил президент.
Ранее, Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.
Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.
11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней.