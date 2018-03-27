Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим в пожаре в Кемерово.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта, информирует svodka.net.

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет завел дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятной причиной возгорания в торговом центре стало замыкание электропроводки. Кемеровчане высказывают версию терракта — есть видеозапись, на которой мужчина бросает что-то из сумки в бассейн с детскими мягкими кубиками.

Во вторник, 27 марта, в Кемерово проходит митинг, участники которого требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Как сообщалось, изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих начало быстро увеличиваться.

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