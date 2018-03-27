27 марта 1988 в матче чемпионата СССР в встречались местное "" и московский "Спартак".

Впервые в истории советского футбола киевская милиция провела специальную операцию, которой предотвратила массовую драку между фанатами двух клубов, которые враждовали, передает со ссылкой на .



Первая грандиозная драка между футбольным хулиганами произошла 20 сентября 1987. Киевляне уступили на поле - 0:1, но фанаты взяли убедительный реванш на столичном вокзале. Было избито несколько десятков фанатов "Спартака" и разгромлены часть вагонов поезда - Москва. Милиция не ожидала такого развития событий и растерялась.

Вместо ожидаемых двух сотен фанатов "Спартака" в столицу Украины прибыло 700 агрессивных парней



Не допустить повторения сентябрьских событий взялось высокое милицейское начальство во главе с генерал-лейтенантом Василием Дурдинцом.

Трудности начались сразу по прибытии поезда из Москвы. Вместо ожидаемых двух сотен фанатов "Спартака" в столицу Украины прибыло 700 агрессивных парней. Для их развозки сняли автобусы с городских маршрутов. Горком комсомола взялся организовать гостям экскурсию и даже бесплатно накормил голодных "москалей".



Сама игра подтвердила худшие ожидания милиции. Киевляне мощно атаковали, заставляя голкипера гостей Рината Дасаева творить чудеса в рамке ворот. Впрочем однажды и он оказался бессилен, когда новичок "" Олег Протасов забил мяч на 25 минуте игры. Казалось москвичам не избежать неприятностей, но во втором тайме они пришли в себя. Сначала Виктор Пасулько сравнял счет. Разъяренные хозяева бросились восстанавливать статус-кво и здесь Сергей Родионов наказал их в стремительной контратаке - 1:2.



Гостей переполняло счастье. Они считали, что их команда победила не кого-нибудь, а переодетую сборную СССР, на самом деле было недалеким от истины.



Страсти на трибунах разгорелись. Болельщики "" бросились на привокзальную площадь, но там встретил кордон милиции. Все попытки "просто прогуляться по перрону" были остановлены. Москвичей под наблюдением милиционеров посадили в вагоны и благополучно отправили в Россию. Никакой фанатской драки в тот день не было зафиксировано.



Чемпионат СССР 1988 выиграл "". "" финишировало вторым, московское "Торпедо" - третьим. "Спартак" впервые за много лет оказался за чертой тройки призеров, финишировав на четвертом месте

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