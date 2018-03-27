По данным агентства "Интерфакс", в российском правительстве считают депутатский законопроект о деятельности частных военных компаний противоречащим конституции. В российском правительстве высказались против легализации ЧВК Фото: er.ru Законопроект противоречит конституции РФ, которой запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований, говорится в отзыве.Ни одно силовое ведомство, а также минфин и минюст РФ не поддержали депутатскую инициативу.Проект закона был внесен в Госдуму в январе 2018 года лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым и первым замруководителя этой же фракции Михаилом Емельяновым.По мнению авторов необходимость легализации ЧВК показала ситуация в Сирии. Законопроект предусматривал возможность привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, защите союзных России государств от внешней агрессии и охране различных объектов, в том числе месторождений нефти и газа.Известно о существовании как минимум одной российской частной военной компании "Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. По данным СМИ, компания участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности, в сражениях за Дебальцево. СБУ сообщала, что именно ЧВК "Вагнер" по заданию Москвы ликвидировала нескольких известных главарей сепаратистов.Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер". Подразделение находится в Сирии с осени 2015 года. В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании и персонально против Уткина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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