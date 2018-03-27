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Правительство РФ не поддержало законопроект о частных военных компаниях
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27.03.2018 20:24
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По данным агентства "Интерфакс", в российском правительстве считают
депутатский законопроект о деятельности частных военных компаний
противоречащим конституции. В российском правительстве высказались
против легализации ЧВК Фото: er.ru Законопроект противоречит
конституции РФ, которой запрещается создание и деятельность
общественных объединений, цели и действия которых направлены на
создание вооруженных формирований, говорится в отзыве.Ни одно
силовое ведомство, а также минфин и минюст РФ не поддержали
депутатскую инициативу.Проект закона был внесен в Госдуму в январе
2018 года лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым и первым
замруководителя этой же фракции Михаилом Емельяновым.По мнению
авторов необходимость легализации ЧВК показала ситуация в Сирии.
Законопроект предусматривал возможность привлекать сотрудников ЧВК
к участию в контртеррористических операциях за рубежом, защите
союзных России государств от внешней агрессии и охране различных
объектов, в том числе месторождений нефти и газа.Известно о
существовании как минимум одной российской частной военной компании
"Вагнер", основанной уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. По данным
СМИ, компания участвовала в боях на Донбассе на стороне
сепаратистов, в частности, в сражениях за Дебальцево. СБУ сообщала,
что именно ЧВК "Вагнер" по заданию Москвы ликвидировала
нескольких известных главарей сепаратистов.Весной 2016 года
СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли
десятки наемников ЧВК "Вагнер". Подразделение находится в
Сирии с осени 2015 года. В июне 2017 года США ввели санкции
против военной компании и персонально против Уткина.
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