В этом году количество раскрытых организованных преступных групп в сфере экономики - вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня, 27 марта, во время видеоселекторного совещания сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец, передает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Он отметил, что внимание работников областных подразделений защиты экономики акцентировано именно на выявлении правонарушений в сфере бюджетных средств и должностных преступлений.

"Мы очень жестко реагируем, чтобы материалы не лежали без движения длительное время и им уделялось должное внимание", - подчеркнул Купранец.

Вместе с тем он отметил необходимость изучения каждого материала в уголовных производствах, открытых по фактам нарушений в сфере экономики. Контроль со стороны начальников главков полиции на местах вместе с руководителями управлений защиты экономики и следственных подразделений сделает расследование этих правонарушений более эффективным, считает правоохранитель.

По словам Купранца, Департаментом защиты экономики вместе со следствием выявлено более 1900 уголовных правонарушений в сфере экономики. Кроме того, в течение января-февраля этого года в суд направлены материалы уголовных производств в отношении 20 организованных преступных групп в сфере экономики.

"На сегодняшний день организованные группы направляются по "трудных" статьях, связанных с бюджетом и взяточничеством. Мы отошли от так называемых "галочных" показателей. Зато больший выговор уделяем бюджетным средствам", - отметил он.

Напомним, что сейчас в Украине, по данным ГПУ и ряда профильных экспертов, наблюдается всплеск организованной преступности.

Экс-руководитель ГУБОП Кур, в частности, убежден, что уровень преступности в Украине сегодня выше, чем в 90-е.

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