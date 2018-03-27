|Трамп обсудил с Меркель "дело Скрипаля"
|27.03.2018 20:28
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Оба лидера положительно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств - членов Европейского Союза в части высылки офицеров российской разведки в знак солидарности с ВеликобританиейПрезидент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил "дело Скрипаля".
Фото: AP
Оба лидера положительно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств - членов Европейского Союза в части высылки офицеров российской разведки в знак солидарности с Великобританией, - сообщает пресс-служба Белого дома.
Также темами разговора стали единство НАТО, Северная Корея и противодействие Китая в области торговли.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством", - говорится в сообщении.
Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.
11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней.