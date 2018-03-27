Оба лидера положительно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств - членов Европейского Союза в части высылки офицеров российской разведки в знак солидарности с Великобританией

Оба лидера положительно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств - членов Европейского Союза в части высылки офицеров российской разведки в знак солидарности с Великобританией, - сообщает пресс-служба Белого дома.

Также темами разговора стали единство НАТО, Северная Корея и противодействие Китая в области торговли.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством ", - говорится в сообщении.

Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.