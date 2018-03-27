Экс-глава ДФС обещает официально объявить о своих планах в апреле.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров решил принять участие в предстоящих президентских выборах в Украине, информирует svodka.net.

Об этом он сказал после заседания Апелляционного админсуда.

Насиров рассказал, что пытается сейчас обжаловать свое увольнение с должности. В то же время, утверждает экс-чиновник, он ведет общественную деятельность и начал заниматься политикой.

Что касается того, намерен ли он баллотироваться на пост президента Украины, экс-глава Фискальной службы ответил утвердительно.

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«Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно», — отметил Насиров, при этом уточнив, что планирует заявить о своих планах в середине апреля.

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