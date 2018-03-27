Пришедшие на Пушкинскую площадь начали скандировать: "Путина – в отставку" Фото: Diamond68 / Twitter По данным издания, люди в белых куртках раздавали прохожим цветы и лампадки, которые потом складывали рядом с фотографиями погибших и игрушками. Эти люди представлялись волонтерами.Позже на Пушкинской площади началась другая акция, организованная без участия мэрии. В ней приняли участие оппозиционный политик Алексей Навальный со своей женой Юлией, которые возложили цветы к выложенной свечами надписи "Кемерово", сообщает телеканал "Дождь".По данным "Новой газеты", люди держат в руках распечатанные листы с надписями: "Помним Кемерово", "Не забудем 25.03.17", "Кемерово. Москва скорбит", "Коррупция убивает", "Тулеева – в отставку!", "Нельзя молчать". Люди стоят молча, многие плачут, много семей с детьми. "В какой-то момент толпа стала кричать: "Путина – в отставку!" – пишет издание.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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