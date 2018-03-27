Специалисты рассказали, почему важно как можно чаще включать в свой рацион смесь меда с корицей. Подобное “блюдо” имеет множество преимуществ для здоровья, в том числе для сердечно-сосудистой системы, передает Healthyliving.com.ua.

Мед и корица полезны и как отдельные ингредиенты, имея продолжительную историю и используясь на протяжении столетий. В комбинации эти продукты помогают сохранять молодость, поскольку они богаты антиоксидантами и способны нейтрализовать свободные радикалы, замедляя таким образом старение.



Медово-коричная смесь очень эффективна и в борьбе с различными инфекциями, поскольку отличается антибактериальными свойствами. Ее можно использовать при ангине, а также инфекциях почек и мочевого пузыря.

Смесь меда и корицы укрепляет сердечно-сосудистую систему. К примеру, мед усиливает приток к сердцу крови, а корица помогает снизить уровень плохого холестерина.

Кроме уже указанных преимуществ, медово-коричная смесь полезна для борьбы с лишним весом, поскольку мед служит отличной заменой сахара, а корица помогает снизить уровень последнего и ускоряет обмен веществ.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, стало известно, что регулярные занятия спортом влияют и на состояние кожи.

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