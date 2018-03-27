|Ученые рассказали, почему нужно употреблять мед с корицей
|27.03.2018 20:34
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Специалисты рассказали, почему важно как можно чаще включать в свой рацион смесь меда с корицей. Подобное “блюдо” имеет множество преимуществ для здоровья, в том числе для сердечно-сосудистой системы, передает Healthyliving.com.ua.
Мед и корица полезны и как отдельные ингредиенты, имея
продолжительную историю и используясь на протяжении столетий. В
комбинации эти продукты помогают сохранять молодость, поскольку они
богаты антиоксидантами и способны нейтрализовать свободные
радикалы, замедляя таким образом старение.
Смесь меда и корицы укрепляет сердечно-сосудистую систему. К примеру, мед усиливает приток к сердцу крови, а корица помогает снизить уровень плохого холестерина.
Кроме уже указанных преимуществ, медово-коричная смесь полезна для борьбы с лишним весом, поскольку мед служит отличной заменой сахара, а корица помогает снизить уровень последнего и ускоряет обмен веществ.
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