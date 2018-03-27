УЕФА утвердил дополнительные изменения в регламентах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, которые вступят в силу со следующего сезона, информирует со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

Начиная с сезона 2018/19 в матчах плей-офф в дополнительное время разрешена четвертая замена. На остальные три замены это не повлияет.

Также отметим, что только в финале Лиги чемпионов УЕФА, финале Лиги Европы УЕФА и матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно будет включить 23 игрока, а не 18, как в других матчах. Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в важнейшем матче сезона.

Заметим, что начиная с сезона 2018/19 команда, которая выиграла Лигу Европы УЕФА (или ранее Кубок УЕФА) три раза подряд или пять раз только, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет испанская "Севилья" - в случае выхода в еврокубки. Андалузский клуб побеждал в турнире пять раз (2006, 2007, 2014 года, 2015 года, 2016). Подобная традиция существует в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщал УЕФА определил размер выплат солидарности и бонусных выплат для 55 ассоциаций, которые будут соревноваться в первом розыгрыше Лиги наций.

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