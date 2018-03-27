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СБУ запретила въезд в Украину 23 выдворенным из Великобритании россиянам
27.03.2018 20:36
СБУ запретила въезд в Украину 23 выдворенным из Великобритании россиянам
"Российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям"
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
СБУ запретила въезд в Украину 23 выдворенным из Великобритании россиянам Фото:antikor.com.ua

"Глава СБУ Василий Грицак заявил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из основных функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных отношений между государствами", - сообщается на сайтеСБУ.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов "все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности".

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянииЭксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, что предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.

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