"Российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям"

"Глава СБУ Василий Грицак заявил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из основных функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных отношений между государствами", - сообщается на сайте СБУ.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов "все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности".

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , что предположительно изготавливались в России.