В Киеве все, кто не безразличен к судьбе бездомных животных, отныне смогут получить в КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» удостоверение опекунов. Это позволит им бесплатно оказывать помощь в ветеринарных госучереждениях.

Волонтеры очень активно участвуют в жизни города, что касается помощи бездомным. При предъявлении удостоверения могут получить бесплатное или льготное обслуживание в государственных ветеринарных клиниках города. «Опекун — это не тот человек, который привел животное на стерилизацию, а затем выбросил его на улицу, а тот, который реально в дальнейшем заботится о судьбе животного», — рассказал директор КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Михаил Заславский, информирует svodka.net.

Как заявил директор Департамента городского благоустройства Андрей Фищук, хозяин удостоверения, увидев на улице неухоженную беспризорного животного, может обратиться в Службу зоопомощи при Киевской городской больницы ветеринарной медицины по телефону: (044) 534-01-35.

«На вызов выезжает оперативная группа, отлавливает животное и доставляет ее в ветеринарную клинику, где животное проходит полное ветеринарное обследование, стерилизацию и лечение (если это необходимо). И после вакцинации отпускается на место своего проживания. А покровитель, в свою очередь, должен заниматься животным в дальнейшем », — сказал Фищук. Чтобы получить такое удостоверение, необходимо:

— обратиться в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины по адресу: проспект веселый, 61;

— предоставить 2 фото, копии паспорта и идентификационного кода для дальнейшего заключения договора о сотрудничестве.

— по такому договору Киевская городская больница ветеринарной медицины обязуется транспортировать животного и предоставить полное ветеринарного сопровождения, а покровитель — контроль за животным.

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