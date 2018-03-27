Зная украинский бюрократический аппарат изнутри, трудно ожидать, что система быстро изменится после Майдана.

Об этом в интервью рассказал переводчик и шоумен, прежний дипломат Дмитрий Чекалкин,передает со ссылкой на .

"Снижение рейтинга президента - не столько его ошибки, сколько недостатки нашего государства (на выборах 2014 Порошенко набрал почти 55% голосов, сейчас - 15,6% - Gazeta.ua). Я в свое время прошел путь украинского чиновника. Не только в Министерстве иностранных дел, но и внутренних, юстиции. Знал всех министров того времени. Живу напротив шестого подъезда Кабмина на улице Садовой. Знаю уровень украинского бюрократического аппарата. Трудно ожидать, что эта система может быстро измениться и приспособиться к сегодняшним требованиям.

Некоторые реформы в маленькой Грузии, которую часто ставят в пример Украине, финансировались их олигархами, которые заработали свое состояние в России.

"Мой однокашник из Гарвардского университета 25 лет ведет программу по безопасности Восточной Европы и в свое время помогал Саакашвили формировать его первую команду министров из выпускников американских вузов с грузинскими корнями. Количество чиновников, котороею надо было там заменить, на два порядка меньше, чем в Украине. Сегодня Саакашвили проклинает грузинского бизнесмена Иванишвили, но тот за свои средства практически профинансировал всю новую грузинскую полицию. Где нам найти деньги, чтобы платить достойную зарплату полтора-двум миллионам государственных служащих?" - говорит он.

По словам Дмитрия Чекалкина, альтруистов, которые будут работать на пользу государства по 200 - 300 долларов, не так много.

"Я каждый день разыгрываю несколько именинников. Мне присылают анкету. Вижу, что надо пошутить с сотрудником какой юридической компании с западным образованием. Звоню ему и говорю: "Я с канадского фонда, хотел бы пригласить вас на собеседование, чтобы предложить вашу кандидатуру в или в Украины". За последние четыре года 30 раз прокручивал этот сценарий. Они верили, что какая-то серьезная структура приглашает их на собеседование. Но никто не захотел пойти работать в государственные органы. Понимают, что на своей должности в любой ведущей юридической компании в получат на порядок больше, чем в министерстве. Это порочный круг: налоги не платят - денег в государстве нет", - подытожил прежний дипломат.

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