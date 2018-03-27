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Председатель Верховного Суда Украины сообщила, что на его рассмотрении находится около 105 тыс. дел
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27.03.2018 20:40
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Председатель Верховного Суда Украины Валентина Данишевская
рассказала, что судьи ВСУ уже рассмотрели по сути больше 7 тыс.
дел. Данишевская: 75 тыс. дел мы получили из остатков, и уже
29 тыс. мы получили новых дел Фото: Верховний Суд / Facebook
"Верховный суд от 15 декабря 2017 года действительно получил и
продолжает получать дела из двух источников, из таких двух рек. Это
те дела, которые не были рассмотрены Высшим и Верховным судом
Украины, а также новые дела, которые уже направлены непосредственно
к нам. Эти обе реки мощные, но они неравнозначны. 75 тыс. дел
мы получили из остатков, и уже 29 тыс. мы получили новых
дел. Итак, около 105 тыс. дел мы имеем у себя в руках и должны
рассмотреть", – рассказала она.Данишевская добавила, что около 80
тыс. дел уже распределили между судьями. По ее словам, больше
только дел – как старых, так и новых – поступает
в Кассационный административный суд в составе Верховного
Суда.Она подчеркнула, что ВСУ уже рассмотрел по сути больше 7 тыс.
дел.15 декабря 2017 года начал действовать новый высший Суд,
созданный в рамках судебной реформы. Такое решение пленум
прежнего состава ВСУ принял 30 ноября.Старый главный Суд, Высший
административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший
специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел
прекратили свою работу.Судей нового Верховного Суда президент
Украины Петр Порошенко назначил 11 ноября. Их 113. Главой
учреждения является
Данишевская, ее заместителем – Богдан Львов.
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