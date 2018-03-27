Председатель Верховного Суда Украины Валентина Данишевская рассказала, что судьи ВСУ уже рассмотрели по сути больше 7 тыс. дел. Данишевская: 75 тыс. дел мы получили из остатков, и уже 29 тыс. мы получили новых дел Фото: Верховний Суд / Facebook "Верховный суд от 15 декабря 2017 года действительно получил и продолжает получать дела из двух источников, из таких двух рек. Это те дела, которые не были рассмотрены Высшим и Верховным судом Украины, а также новые дела, которые уже направлены непосредственно к нам. Эти обе реки мощные, но они неравнозначны. 75 тыс. дел мы получили из остатков, и уже 29 тыс. мы получили новых дел. Итак, около 105 тыс. дел мы имеем у себя в руках и должны рассмотреть", – рассказала она.Данишевская добавила, что около 80 тыс. дел уже распределили между судьями. По ее словам, больше только дел – как старых, так и новых – поступает в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.Она подчеркнула, что ВСУ уже рассмотрел по сути больше 7 тыс. дел.15 декабря 2017 года начал действовать новый высший Суд, созданный в рамках судебной реформы. Такое решение пленум прежнего состава ВСУ принял 30 ноября.Старый главный Суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел прекратили свою работу.Судей нового Верховного Суда президент Украины Петр Порошенко назначил 11 ноября. Их 113. Главой учреждения является Данишевская, ее заместителем – Богдан Львов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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