В течение последней недели на Закарпатье медики зарегистрировали 117 новых выпадов кори. Об этом сообщили в отделе эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины.

"Такая цифра соответствует показателям предыдущей недели. Хотя в структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет (74%, 86 случаев), количество кори между взрослых увеличилась с 19 до 31 случая. Самые высокие показатели заболеваемости корью зарегистрированы между детей до 1 года и 1-4 года, соответственно в структуре заболевших они занимают наибольшую долю - 27% и 39% соответственно", - говорится в сообщении.

Всего с начала года на Закарпатье зарегистрировано 1543 случаев кори, в том числе 1218 между детей до 17 лет (79%). Среди заболевших не имеют прививок против кори 69%, одну прививку получили 19%, а вакцинированы согласно календарю - 12%.

Напомним, из-за кори в Ужгороде закрыли детсад.

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