Согласно законопроекту предусматривается предоставление правового статуса и социальных гарантий лицам, незаконно лишенных свободы, заложникам, или осужденным на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами

Соответствующий законопроект был зарегистрирован во вторник в Верховной Раде.

Законопроект №8205 был разработан комитетом по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений под председательством Григория Немыри.

Также между авторов законопроекта указываются первый вице-спикер Ирина Геращенко, нардеп от БПП Ирина Луценко, руководитель фракции Народный фронт Максим Бурбак, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров.

Согласно законопроекту предусматривается предоставление правового статуса и социальных гарантий лицам, незаконно лишенным свободы, заложникам, или осужденным на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

На сайте Верховной Рады пока нет, пояснительной записки к законопроекту, однако в то же время один из авторов проекта закона, руководитель фракции Народный фронт Максим Бурбак в комментарии "Украинской правде" не смог уточнить о чем законопроект.