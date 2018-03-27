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Суд продлил арест Россошанскому, подозреваемому в совершении ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской
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27.03.2018 20:48
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Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП в момент совершения аварии
находился под воздействием наркотиков Фото: Анастасія
Ноздровська / Facebook Судебное заседание состоялось сегодня, 27
марта. "Отдельные граждане пытались ввести в заблуждение
общество, распространяя недостоверную информацию, будто
Россошанский может выйти на свободу уже 27 марта. Подчеркиваем, что
прокуратура Киевской области действует исключительно в рамках
закона и делает все возможное для установления объективной истины в
уголовном производстве.1 января в реке в Вышгородском районе
Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29
декабря. В Нацполиции сообщили, что Ноздровская умерла от
множественных колото-резаных ран.По информации депутата Верховной
Рады Мустафы Найема, следствие отрабатывает три основные
версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского,
племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на
профессиональной почве и бытовой конфликт.8 января
полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина
Россошанского, отца Дмитрия Россошанского. По данным следствия, он
убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта
в Демидове 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в
реку, а одежду сжег.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры
Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил
Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился
под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского
приговорили к семи годам лишения свободы. 27
декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд
отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил
дело в первую инстанцию.В январе 2018 году Найем заявил,
что Россошанский может выйти на свободу по амнистии.
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