Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП в момент совершения аварии находился под воздействием наркотиков Фото: Анастасія Ноздровська / Facebook Судебное заседание состоялось сегодня, 27 марта. "Отдельные граждане пытались ввести в заблуждение общество, распространяя недостоверную информацию, будто Россошанский может выйти на свободу уже 27 марта. Подчеркиваем, что прокуратура Киевской области действует исключительно в рамках закона и делает все возможное для установления объективной истины в уголовном производстве.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. В Нацполиции сообщили, что Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Россошанского, отца Дмитрия Россошанского. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в Демидове 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В январе 2018 году Найем заявил, что Россошанский может выйти на свободу по амнистии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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