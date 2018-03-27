Студенты Турции получили возможность получить высшее образование по специальности "Украинский язык и литература". Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич 27 марта в ходе торжественного открытия направления в Стамбульском университете, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.

Специальность открыли на факультете литературы, кафедре славянских языков и литератур. Сейчас на бюджете по специальности учится 18 студентов.

На специальности изучают прикладное украинское языкознание, фонетику, морфологию, синтаксис украинского языка, устную и письменную литературную речь, чтение и объяснение текстов, деловая переписка, перевод художественных произведений и даже синхронный перевод. Также предусмотрено, что студенты будут изучать украинскую историю, культуру, литературу, лингвокультурологию.

"Благодаря совместным усилиям мы углубляем образовательные и научные связи между странами - в высших учебных заведениях Украины учится 1 тыс. 823 гражданина Турции. В турецких университетах получают образование по полному циклу 464 украинцы. Теперь в обеих странах созданы возможности для подготовки специалистов-языковедов", - отметила Лилия Гриневич.

Сообщается, что в рамках визита Лилии Гриневич в Стамбул также предусмотрено ее встреча с министром национального образования Турции Исметом Йылмазом.

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