Правительство разрешило ГСЧС осуществлять государственный надзор (контроль) относительно заведений оздоровления и отдыха детей

Поэтому, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) частично выведено из-под действия моратория на проверки малого и среднего бизнеса, - говорится в сообщении на сайте МВД.

Правительство разрешило ГСЧС осуществлять государственный надзор (контроль) в отношении заведений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования, специализированного образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска.

Речь идет об объектах топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также химически опасные объекты и объекты высотного строительства.

Также разрешено контроль таких объектов, как торгово-развлекательные центры и другие объекты с массовым пребыванием людей.

В ноябре 2016 года Верховная Рада 235 голосами поддержала законопроект №3153 от 18 сентября 2015 года "Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Таким образом, парламент продлил запрет осуществления госорганами значительного количества плановых проверок субъектов хозяйствования до конца 2017 года.

Мораторий на проверки бизнеса в Украине на следующий год продлили: в декабре прошлого года депутаты проголосовали в Верховной Раде за, принимая законопроект о бюджете-2018.