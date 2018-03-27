|Ибрагимовича пафосно представили в "Лос-Анджелес Гэлакси"
|27.03.2018 20:55
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович нашел себе новую команду. Для продолжения карьеры швед выбрал себе американскую лигу MLS и футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".
На своей странице в Instagram сам игрок опубликовал видео-презентацию. В ролике видно, что игрока сравнивают со львом,передает со ссылкой на .
Несколько дней назад шведский нападающий Златан Ибрагимович и " Юнайтед" расторгли договор по взаимному согласию сторон.
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