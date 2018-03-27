Шведский нападающий Златан Ибрагимович нашел себе новую команду. Для продолжения карьеры швед выбрал себе американскую лигу MLS и футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

На своей странице в Instagram сам игрок опубликовал видео-презентацию. В ролике видно, что игрока сравнивают со львом,передает со ссылкой на .

Несколько дней назад шведский нападающий Златан Ибрагимович и " Юнайтед" расторгли договор по взаимному согласию сторон.

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