Во вторник, 27 марта, работники Национальной полиции в Харьковской области задержали поезд № 138 Хмельницкий - Лисичанск после того, как на пути бросилась женщина. Об этом сообщили в пресс-центре ПАО "Укрзализныця", передает

"Сегодня, 27 марта, в 6:14 на станции Водяная на Харьковщине машинист поезда № 138 Хмельницкий - Лисичанск увидел, что женщина приближается к пути и не реагирует на звуковые сигналы, и применил экстренное торможение. Однако, к сожалению, травмы женщины избежать не удалось. Скорая помощь, прибывшая на вызов в 07:02 констатировала смерть женщины", - говорится в сообщении.

Для проведения оперативных следственных действий поезд № 138 был задержан полицией. Задержка поезда составила более 3 часа.

По предварительной информации, женщина 1958 года совершила самоубийство, бросившись под локомотив поезда, говорится в сообщении. Расследование случае Нацполицией продолжается. ПАО "Укрзализныця" также проводит служебное расследование.

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