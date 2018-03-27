Россошанскому продлено меру пресечения в виде содержания под стражей

"27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлено меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

После двух лет судебных разбирательств Россошанского приговорили к 7 годам лишения свободы. Суд в Обухове отправил производство на новое рассмотрение.