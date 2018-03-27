|Дмитрию Россошанскому продолжили меру пресечения
|27.03.2018 21:00
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Россошанскому продлено меру пресечения в виде содержания под стражейДмитрию Россошанскому, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, продолжили мера пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: з вільних джерел
"27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлено меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
После двух лет судебных разбирательств Россошанского приговорили к 7 годам лишения свободы. Суд в Обухове отправил производство на новое рассмотрение.
Делом лично занималась сестра погибшей Ирина Ноздровская. Ее нашли мертвой 1 января 2018 года у реки близ села Демидов. По подозрению в убийстве задержала отца Дмитрия Юрия Россошанского.
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