Погода, Новости, загрузка...
Дмитрию Россошанскому продолжили меру пресечения
27.03.2018 21:00
Дмитрию Россошанскому продолжили меру пресечения
Россошанскому продлено меру пресечения в виде содержания под стражей
Дмитрию Россошанскому, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, продолжили мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дмитрию Россошанскому продолжили меру пресечения Фото: з вільних джерел

"27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлено  меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

После двух лет судебных разбирательств Россошанского приговорили к 7 годам лишения свободы. Суд в Обухове отправил производство на новое рассмотрение.

Делом лично занималась сестра погибшей Ирина Ноздровская. Ее нашли мертвой 1 января 2018 года у реки близ села Демидов. По подозрению в убийстве задержала отца Дмитрия Юрия Россошанского.

 

  • Дочь Ноздровской считает, что Россошанский выгораживает настоящего убийцу матери
  • У Россошанского мог быть сообщник, - Геращенко

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить