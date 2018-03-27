В Вашингтоне оценили солидарность Киева с демократическими государствами.

Посол США в Украине Мари Йованович выразила благодарность Украине за солидарность в отношении российских дипломатов, информирует svodka.net.

«Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира относительно выдворения российских дипломатов в ответ на агрессивные действия России в мире», — сообщила пресс-служба Администрации президента по итогам встречи Йованович с главой АП Игорем Райниным во вторник, 27 марта.

Собеседники также обсудили ход реформ в Украине и сотрудничество между странами в рамках международных организаций.

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