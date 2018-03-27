Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что в Кемерово после пожара в торговом центре 200 оппозиционеров пытаются "решить какие-то свои проблемы". Фрагмент совещания с участием Тулеева и президента России Владимира Путина, которое состоялось утром 27 марта, публикует в YouTube издание "Медуза". "Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит", – сказал губернатор. Во время совещания в Кемерово проходил митинг, участники которого требовали отставки местных властей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Тулеев (слева) рассказал Путину об оппозиционерах Фото: kremlin.ru Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.видео Видео: Meduza / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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