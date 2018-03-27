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Дзідзьо з курчатами на голові з"явився на обкладинці глянцю (ФОТО)
27.03.2018 21:06
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Відомий український співак та художник Дзідзьо з'явився на обкладинці нового випуску глянцю Viva! здивувавши фанів незвичною фотосесією.

На обкладинці, який, до слова, аж дві, співак позує і з курчатами, і з кроликом - готовий до Великодня!

"Я завжди здогадувався, що мене чекає зіркова доля. То була моя мрія від дитинства. У маленькій сільській хаті, коли приходили до нас люди, я одразу ставав на стільчик і співав їм пісню", - поділився з глянцем співак.

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