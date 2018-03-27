На район Попасной и Первомайска приходится около 75% от всех нарушений режима прекращения огня

"С 1 января по 23 марта СММ зафиксировала более 10100 нарушений режима прекращения огня. В частности, 1100 случаев применения вооружения у линии соприкосновения в Луганской области, из которых 135 случаев применения реактивных систем залпового огня", - сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информа есть Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "наиболее пострадавшим районом от боевых действий является район Попасной и Первомайска, на который приходится около 75% от всех нарушений режима прекращения огня".

Согласно сообщению, наблюдатели миссии на регулярной основе фиксируют вооружение, размещенное с нарушением линии отвода по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе.

"За этот же период (с 1 января по 23 марта) СММ зафиксировала более 80 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", - уточнил Хуг.