|С начала года более 10 тыс. случаев нарушения перемирия на Донбассе, - ОБСЕ
|27.03.2018 21:08
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На район Попасной и Первомайска приходится около 75% от всех нарушений режима прекращения огняНаблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали более 10 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе с начала 2018 года.
Фото: gettyimages.com
"С 1 января по 23 марта СММ зафиксировала более 10100 нарушений режима прекращения огня. В частности, 1100 случаев применения вооружения у линии соприкосновения в Луганской области, из которых 135 случаев применения реактивных систем залпового огня", - сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, информа есть Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "наиболее пострадавшим районом от боевых действий является район Попасной и Первомайска, на который приходится около 75% от всех нарушений режима прекращения огня".
Согласно сообщению, наблюдатели миссии на регулярной основе фиксируют вооружение, размещенное с нарушением линии отвода по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе.
"За этот же период (с 1 января по 23 марта) СММ зафиксировала более 80 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", - уточнил Хуг.
Ранее сообщалось, что за трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и еще раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской. Штаб АТО констатировал окончательный срыв "весеннего" перемирия на Донбассе.