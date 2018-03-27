Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил "дело Скрипаля", передает со ссылкой на сообщение Белого дома.

В сообщении отмечается, что кроме отравления шпиона лидеры также говорили о единстве НАТО, Северной Корее и противодействие Китая в области торговли.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что лидеры положительно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза в части высылки "офицеров российских разведки" в знак солидарности с Великобританией.

Как сообщал 22 марта премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь, Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве "решительный ответ" и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.

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