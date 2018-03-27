|
Председатель Верховного Суда Украины о попытках влиять на судей: Доходит до колдовства, аж маком и солью посыпают. Все используется
|
27.03.2018 21:12
|
Чтобы судья был объективным и беспристрастным, он должен быть
защищенным, отметила председатель Верховного Суда Украины Валентина
Данишевская. Данишевская: Каждый человек должен быть заинтересован
в том, чтобы судья был свободным от страхов, чтобы никто на него не
влиял Фото: Верховний Суд / Facebook "Я думаю, что нет ни одной
страны, в которой не пытались бы и политические силы, и различные
бизнес-группы влиять на суд. Суды во всех странах защищаются от
этого, и мы не исключение. У нас есть проблемы, собственно, с
политическим влиянием, есть проблемы с влиянием бизнес-групп, у нас
есть проблемы с влиянием такой себе квазиобщественности, когда под
видом общественности в суды являются вооруженные люди и начинают
давить на суд или держать судью в кабинете, или еще
что-то. Желание влиять (доходит. – ) вплоть до
колдовства, аж маком и солью посыпают. Все
используется", – отметила она.Данишевская добавила, что
в Высшем совете правосудия, Верховном Суде и Совете судей
Украины "понимают и чувствуют грань между независимостью судьи,
произволом, влиянием на него"."Конечно, чтобы судья был объективным
и беспристрастным, надо, чтобы он, во-первых, никого не боялся,
чтобы он был защищен настолько, чтобы не было страха, что он сейчас
огласит решение, а потом домой не дойдет. И об этом должно
заботиться государство в целом, это не вопрос только судей и
судебной системы. Каждый человек должен быть заинтересован в том,
чтобы судья был свободным от страхов, чтобы никто на него не
влиял", – заявила она.15 декабря 2017 года в Украине начал
действовать новый высший Суд, созданный в рамках судебной реформы.
Такое решение пленум прежнего состава ВСУ принял 30
ноября.Старый главный Суд, Высший административный суд, Высший
хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению
гражданских и уголовных дел прекратили свою работу.Судей нового
Верховного Суда президент Украины Петр Порошенко назначил 11
ноября. Их 113. Главой учреждения является
Данишевская, ее заместителем – Богдан Львов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира