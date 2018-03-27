Чтобы судья был объективным и беспристрастным, он должен быть защищенным, отметила председатель Верховного Суда Украины Валентина Данишевская. Данишевская: Каждый человек должен быть заинтересован в том, чтобы судья был свободным от страхов, чтобы никто на него не влиял Фото: Верховний Суд / Facebook "Я думаю, что нет ни одной страны, в которой не пытались бы и политические силы, и различные бизнес-группы влиять на суд. Суды во всех странах защищаются от этого, и мы не исключение. У нас есть проблемы, собственно, с политическим влиянием, есть проблемы с влиянием бизнес-групп, у нас есть проблемы с влиянием такой себе квазиобщественности, когда под видом общественности в суды являются вооруженные люди и начинают давить на суд или держать судью в кабинете, или еще что-то. Желание влиять (доходит. – ) вплоть до колдовства, аж маком и солью посыпают. Все используется", – отметила она.Данишевская добавила, что в Высшем совете правосудия, Верховном Суде и Совете судей Украины "понимают и чувствуют грань между независимостью судьи, произволом, влиянием на него"."Конечно, чтобы судья был объективным и беспристрастным, надо, чтобы он, во-первых, никого не боялся, чтобы он был защищен настолько, чтобы не было страха, что он сейчас огласит решение, а потом домой не дойдет. И об этом должно заботиться государство в целом, это не вопрос только судей и судебной системы. Каждый человек должен быть заинтересован в том, чтобы судья был свободным от страхов, чтобы никто на него не влиял", – заявила она.15 декабря 2017 года в Украине начал действовать новый высший Суд, созданный в рамках судебной реформы. Такое решение пленум прежнего состава ВСУ принял 30 ноября.Старый главный Суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел прекратили свою работу.Судей нового Верховного Суда президент Украины Петр Порошенко назначил 11 ноября. Их 113. Главой учреждения является Данишевская, ее заместителем – Богдан Львов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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