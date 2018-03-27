По мнению адвоката Марка Фейгина, судебный процесс по делу Сущенко может пройти в течение месяца

"Заседание в Мосгорсуде открыла коллегия из трех судей - Фисенко, Музыченко и Абазова. Обвинение представлял начальник отдела гособвинителей Генпрокуратуры Антипов. По решению суда арест Сущенко продлили на шесть месяцев. Следующее заседание назначено на 28 марта", - сообщает Deutsche Welle.

Сообщаются некоторые детали начальной стадии заседания. Суд установил личность подсудимого. Сущенко рассказал, что родился в городе Черкассы, но был зарегистрирован в Париже. Журналист подтвердил, что у него высшее образование, он находится в браке и имеет двух детей, один из которых несовершеннолетний. Судья уточнил, не привлекался ли Сущенко ранее к уголовной ответственности. "Не привлекался, ваша честь", - ответил журналист.

Далее наступила закрыта часть заседания. Из зала суда попросили выйти не только журналистов, но и украинского консула Геннадия Брескаленко, которому не дали возможности выступать общественным защитником Сущенко. Как известно, дело Сущенко засекречено. Кроме того, предварительные слушания всегда проводятся в закрытом режиме.

По мнению адвоката Марка Фейгина, судебный процесс по делу Сущенко может пройти в течение месяца. Как предполагает адвокат, такое развитие событий может свидетельствовать, что по поводу Сущенко существуют договоренности на высшем международном уровне. И, соответственно, сразу после оглашения приговора надо будет интенсифицировать переговорный процесс, чтобы выйти на прощение, обмен, тот или иной вариант по освобождению украинского журналиста.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве куда он прибыл с частной поездкой.