Сегодня, 27 марта, в Москве прошел траур по жертвам страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" города Кемерово.

Тысячи людей вышли на Манежную площадь, чтобы почтить память погибших, передает со ссылкой на .

Такая же акция проходит и на Пушкинской площади. Люди пришли с черными табличками, на которых написано "Мы горим", "Страна в огне", "Москва скорбит". Участники траура выложили на брусчатке слово "Кемерово" из свечей и запустили в небо белые шарики. Также на площади можно увидеть большой черный стенд, на котором изображена свеча и надпись "Кемерово 25.03.2018 мы с тобой", возле него люди ложат игрушки и цветы.

По официальным данным пожар в Кемерово унес жизни 64 человек, между них 41 ребенок. Также 38 человек считаются пропавшими без вести.

Российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр резко высказалась в сторону Кремля из-за трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Женщина считает, что ответственность за пожар несут не только владельцы заведения, но и центральные органы власти в стране.

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