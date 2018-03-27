Мы имеем шанс дожать власть — иначе эта тема будет просто самым главным раздражителем для отношений Украины с Евросоюзом.

Об этом на своей странице в ФБ написал Сергей Лещенко.

Сегодня в Раде была делегация депутатов Бундестага от социал-демократов. Отныне это правящая партия Германии, которая получила пост Министра иностранных дел. Как вы думаете, какой был первый вопрос поднят ими на встрече? Е-декларации для антикоррупционеров, информирует svodka.net.

Это очередной случай, когда Петр Порошенко выстрелил себе в ногу, на ровном месте создав трудности в отношениях с Западом. Из чувства мести людям, которые вскрывают схемы незаконного обогащения, он инициировал поправки в закон по примеру путинского закона об иностранных агентах.

Летом прошлого года на саммите Украина-ЕС, после первой волны возмущения, Порошенко пообещал отменить, но ничего не сделал — его часть тупо не дает половину голосов. В итоге, я все равно уверен, что декларации будут отменены.

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Сегодня антикоррупционеры с группой депутатов от Батькивщины, Демальянса, Хвыли, Народного контроля обсуждали внесение закона об освобождении антикоррупционных активистов от ответственности за неподачу е-декларации. В ближайшие дни должен появиться соответствующий законопроект. Мы имеем шанс дожать власть на его принятие — иначе эта тема будет просто самым главным раздражителем для отношений Украины с Евросоюзом.

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