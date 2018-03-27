В моргах Кемерово сейчас находятся тела 57 погибших в торговом центре "Золотая вишня" 25 марта, заявил директор кемеровского муниципального предприятия "Спецбюро" Игорь Алхимов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта Фото: ЕРА По словам Алхимова, возглавляемое им предприятие по контракту с администрацией города Кемерово занимается доставкой покойных в морги города. Таким образом, в моргах Кемерово сейчас находятся тела 57 погибших в торговом центре, утверждает он."57 тел, которые находятся в морге, – это действительно реальная цифра. Наше предприятие забирало от первого до последнего покойного, занималось транспортировкой погибших с места происшествия", – заявил Алхимов.Он назвал чушью информацию о якобы "подготовке большого числа мешков для погибших". Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести при пожаре. В списке 69 человек, среди них 13 детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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